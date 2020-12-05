 ФК Львів - Інгулець 1:1. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
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ФК Львів - Інгулець 1:1. Відео голів

Сьогодні 17:12 804 0
Відео голів матчу ФК Львів - Інгулець
ФК Львів - Інгулець 1:1. Відео голів
#ФК Львів, #Інгулець, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів у 12 турі української Прем'єр-ліги вдома зіграв внічию з Інгульцем.

41 хвилина. Відео голу Бартуловіча

45 хвилина. Відео голу Сабіно

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
12 тур, 5 грудня

ФК Львів - Інгулець 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 41 Бартуловіч(П), 1:1 - 45 Сабіно

Стартові склади команд:

Львів: Костик, Якімець, Махмутовіч, Маруан, Кравчук(Захарків 62), Сабіно, Чір'як(Романчук 89), Шина, Грисьо, Казлаускас(Клименчук 70), Нич

Запасні: Пеньков, Романчук, Клименчук, Айнсалу, Ременяк, Малашевський, Феліпе, Ернест, Захарків

Інгулець: Шуст, Запорожець, Бартуловіч, Мкомола(Козак 53), Кучеренко, Павлов, Балан, Сітчінава, Лупашко(Коваленко 69), Семенко, Квасний(Синьогуб 83)

Запасні: Кринський, Козак, Коваленко, Янаков, Фатєєв, Білоцерковець, Шишка, Синьогуб

Жовті картки: Грисьо(17), Маруан(22), Сітчінава(32), Лупашко(39), Кравчук(41), Мкомола(45+1), Бартулович(55), Шина(55), Якімець(78), Грисьо(79), Шина(88)

Червоні картки: Грисьо(79, друга жовта), Шина (88, друга жовта)

Нагадаємо, у СК Дніпро-1 підтвердили спалах коронавірусу.

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