ФК Львів - Інгулець 1:1. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
ФК Львів у 12 турі української Прем'єр-ліги вдома зіграв внічию з Інгульцем.
41 хвилина. Відео голу Бартуловіча
45 хвилина. Відео голу Сабіно
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
12 тур, 5 грудня
ФК Львів - Інгулець 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 41 Бартуловіч(П), 1:1 - 45 Сабіно
Львів: Костик, Якімець, Махмутовіч, Маруан, Кравчук(Захарків 62), Сабіно, Чір'як(Романчук 89), Шина, Грисьо, Казлаускас(Клименчук 70), Нич
Запасні: Пеньков, Романчук, Клименчук, Айнсалу, Ременяк, Малашевський, Феліпе, Ернест, Захарків
Інгулець: Шуст, Запорожець, Бартуловіч, Мкомола(Козак 53), Кучеренко, Павлов, Балан, Сітчінава, Лупашко(Коваленко 69), Семенко, Квасний(Синьогуб 83)
Запасні: Кринський, Козак, Коваленко, Янаков, Фатєєв, Білоцерковець, Шишка, Синьогуб
Жовті картки: Грисьо(17), Маруан(22), Сітчінава(32), Лупашко(39), Кравчук(41), Мкомола(45+1), Бартулович(55), Шина(55), Якімець(78), Грисьо(79), Шина(88)
Червоні картки: Грисьо(79, друга жовта), Шина (88, друга жовта)
Нагадаємо, у СК Дніпро-1 підтвердили спалах коронавірусу.