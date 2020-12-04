У СК Дніпро-1 підтвердили спалах коронавірусу

Джерело - scdnipro1.com.ua.
У Дніпро-1 перед матчем 12-го туру УПЛ проти Зорі стався спалах коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Дніпра.
Гравці і члени персоналу, які отримали позитивні результати тестів, відразу були відправлені на ізоляцію.
Решта після того, як здали повторні негативні тести, продовжили тренувальний процес та підготовку до матчу проти Зорі 6 грудня. Про цю ситуацію клуб оперативно поінформував УПЛ та УАФ.
Захворювання в інфікованих триває без яскраво виражених симптомів.