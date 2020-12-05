Львів - Інгулець: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
ФК Львів та Інгулець відкриватимуть програму 12 туру в Українській Прем'єр-лізі.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Львів: Костик, Якімець, Махмутовіч, Маруан, Кравчук, Сабіно, Чір'як, Шина, Грисьо, Казлаускас, Нич
Запасні: Пеньков, Романчук, Клименчук, Айнсалу, Ременяк, Малашевський, Феліпе, Ернест, Захарків
Інгулець: Шуст, Запорожець, Бартуловіч, Мкомола, Кучеренко, Павлов, Балан, Сітчінава, Лупашко, Семенко, Квасний
Запасні: Кринський, Козак, Коваленко, Янаков, Фатєєв, Білоцерковець, Шишка, Синьогуб
Раніше Інгулець здобув першу перемогу в УПЛ.