ФК Львів та Інгулець не визначили сильнішого в 12 турі УПЛ

Поєдинок завершився з рахунком 1:1

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів приймав Інгулець у рамках 12 туру української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:1. Варто зазначити, що господарі грали у меншості з 79-ї хвилини матчу, а на 88-й хвилині львів'яни догравали вдев'ятьох.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

12 тур, 5 грудня

ФК Львів - Інгулець 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 41 Бартуловіч(П), 1:1 - 45 Сабіно

Стартові склади команд:

Львів: Костик, Якімець, Махмутовіч, Маруан, Кравчук(Захарків 62), Сабіно, Чір'як(Романчук 89), Шина, Грисьо, Казлаускас(Клименчук 70), Нич

Запасні: Пеньков, Романчук, Клименчук, Айнсалу, Ременяк, Малашевський, Феліпе, Ернест, Захарків

Інгулець: Шуст, Запорожець, Бартуловіч, Мкомола(Козак 53), Кучеренко, Павлов, Балан, Сітчінава, Лупашко(Коваленко 69), Семенко, Квасний(Синьогуб 83)

Запасні: Кринський, Козак, Коваленко, Янаков, Фатєєв, Білоцерковець, Шишка, Синьогуб

Жовті картки: Грисьо(17), Маруан(22), Сітчінава(32), Лупашко(39), Кравчук(41), Мкомола(45+1), Бартулович(55), Шина(55), Якімець(78), Грисьо(79), Шина(88)

Червоні картки: Грисьо(79, друга жовта), Шина (88, друга жовта)

Нагадаємо, у СК Дніпро-1 підтвердили спалах коронавірусу.