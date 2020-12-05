Нападник Динамо Владислав Супряга нагадує по характеристикам легендарного Андрія Шевченка.

Про це заявив помічник головного тренера киян Дієго Лонго.

"Супряга потенційно дуже сильний гравець. Він любить атакувальний простір, він сильний і бачить мету. Він нагадує мені по характеристикам Шеву, але він молодий, йому потрібна довіра і багато роботи. Він перейшов у команду, де постійно грає, є довіра тренера, я б його не відпускав", - сказав Лонго.