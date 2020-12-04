Стало відомо, по скільки отримали гравці Динамо за вихід до групи Ліги чемпіонів

Джерело - UA-футбол.
Гравці основи київського Динамо отримали до 150 000 євро за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів, за ці гроші були сплачені податки.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
При тому зарплати молодих футболістів, які виступають в основі, не дуже високі.
У Забарного до цього сезону зарплата була 2000 євро, зараз – 7-8 000.
Із Шапаренком і Миколенком, за його словами, угоди продовжені, умови стали трішки кращими, ніж були.
А Луческу був однією з тих людей, які просили забезпечити кращі умови для своїх гравців.
Раніше, Мораес та Забарний отримали мінімальну дискваліфікацію.