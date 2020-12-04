Стало відомо, по скільки отримали гравці Динамо за вихід до групи Ліги чемпіонів

Стали відомі фінансові справи киян

Гравці основи київського Динамо отримали до 150 000 євро за вихід у груповий етап Ліги чемпіонів, за ці гроші були сплачені податки.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

При тому зарплати молодих футболістів, які виступають в основі, не дуже високі.

У Забарного до цього сезону зарплата була 2000 євро, зараз – 7-8 000.

Із Шапаренком і Миколенком, за його словами, угоди продовжені, умови стали трішки кращими, ніж були.

А Луческу був однією з тих людей, які просили забезпечити кращі умови для своїх гравців.

Раніше, Мораес та Забарний отримали мінімальну дискваліфікацію.