У Динамо підтвердили травму Буяльського

Півзахисник не допоможе клубу у найближчих матчах

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський пропустив останні матчі команди в чемпіонаті та Лізі чемпіонів через травму.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У футболіста діагностували перелом ребра. Через пошкодження Буяльський не зіграє в матчах, що залишилися до завершення 2020 року.

У нинішньому сезоні Буяльський зіграв у всіх турнірах за Динамо 16 матчів (8 у Прем’єр-лізі, 7 у кваліфікації та груповому турнірі Ліги чемпіонів, 1 у Суперкубку України) та забив 2 м’ячі.

Нагадаємо, Ювентус розгромив Динамо у Лізі чемпіонів.