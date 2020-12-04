Стадіон Наполі перейменували на честь Марадони

Стадіон Наполі Сан-Паоло офіційно перейменували на честь ексфорварда клубу Дієго Марадони.

Про це повідомив офіційний сайт муніципальної адміністрації Неаполя.

Важливо: Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією

Постановою адміністрації арену назвали ім'ям Дієго Армандо Марадони. Пропозицію про перейменування винесли мер Луїджі Де Маджістріс і його радниця Алессандра Клементе. Рішення підписали всі члени міської ради.

Нагадаємо, Марадону поховали на приватному кладовищі у Буенос-Айресі.