 Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією

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ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією

Джерело - Чемпіон.

Дієго Армандо Марадона помер від зупинки серця 25 листопада, після чого в Аргентині було оголошено триденний траур. Церемонія прощання з легендою відбувалася в Рожевому Палаці - резиденції президента країни. Планувалося, що прощання з Марадоною буде відбуватися до суботи (28 листопада - Чемпіон), але через 12 годин родина футболіста вирішила закрити церемонію - о 18:00 за місцевим часом.

За інформацією світових ЗМІ, попрощатися з Марадоною прийшло більше 100 тисяч людей.

Після того як поліція закрила вхід, розпочалися сутички. Фанати піднімалися через огорожу, кидалися пляшками і камінням в поліцію, та гасила заворушення сльозогінним газом і гумовими кулями. Незважаючи на прохання президента Аргентини продовжити церемонію, доступ до домовини з легендою більше не відкрили.

За інформацією Daily Mail, фанати заблокували в'їзд на цвинтар до самого приїзду домовини з Марадоною. Під час поховання були чуті співи та скандування. Я пише іспанська Marca, щонайменше 9 людей затримано поліцією.

Крім сутичок, стався ще один грандіозний скандал: працівник похоронного бюро Дієго Моліна сфотографував труп Марадони: одну руку поклав йому на голову, а інший - зобразив жест з пальцем вгору.

Пізніше він був помічений в фургоні з тілом Марадони. Все це викликало гнів у соцмережах - люди закликали позбавити Моліну аргентинського громадянства і навіть погрожували смертю.

Власники похоронного бюро підтвердили, що після цього випадку Моліна звільнений. У соцмережах є кадр, де ще два працівника сфотографувалися з тілом. У одного з них також був помічений жест з пальцем вгору.

Марадона похований на приватному кладовищі Белла Віста неподалік від Буенос-Айреса. Там же поховані його батьки.

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