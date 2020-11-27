Марадону поховали на приватному кладовищі у Буенос-Айресі

Марадону поховали поруч із батьками

У середу, 25 листопада, у своєму будинку в місті Тігре помер Дієго Марадона через зупинку серця.

Про це повідомляє телеканал TN.

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Незадовго до похорону, сім'я футболіста дізналася про його бажання забальзамувати своє тіло і надати до нього доступ уболівальникам. Попри це, родичі не стали міняти планів і поховали Марадону на приватному кладовищі Белла Віста в Буенос-Айресі, де поховані його батьки.