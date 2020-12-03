Дентіньйо назвав варіанти продовження кар’єри

Нападник Шахтаря Дентіньйо може продовжити кар'єру у Бразилії.

Про це розповів сам футболіст.

"Я маю велику прихильність до Корінтіанса, адже цей клуб відкрив для мене футбол. Мій контракт з Шахтарем діє ще вісім місяців, до мене надходить багато пропозицій, і я дуже цьому радий.

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Корінтіанс - це варіант, який виділяється через прихильність уболівальників і любов клубу до мене. До цього дня я залишаюся найкращим бомбардиром поточного століття в Корінтіансі з 55 голами. Я дуже пишаюся, що став автором десятитисячного голу в історії Корінтіанса. Упевнений, що Корінтіанс - один з варіантів для мене, але спершу я повинен все обдумати разом з родиною", - сказав Дентіньо.