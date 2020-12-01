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Зідан відреагував на поразку від Шахтаря

Вчора 23:26 1221 0
Зінедін Зідан прокоментував поразку від Шахтаря
Зідан відреагував на поразку від Шахтаря
#Шахтар, #Реал, #Зідан

Джерело - uefa.com.

Переломним моментом у матчі Шахтар – Реал став перший гол "гірників", який сильно вдарив по гравцях мадридського клубу.

Про це розповів головний тренер іспанської команди Зінедін Зідан.

"У першому таймі ми грали дуже добре, але забити не вдалося. Ми здорово тиснули, добре грали з м'ячем, але м'яч просто не хотів йти у ворота, а далі все стало складніше.

Гол змінив би динаміку гри, якби нам вдалося забити. Але забив Шахтар, і це сильно вдарило по нам, адже до цього ми грали дуже добре. Ми створили два або три хороших моменти і потрапили в штангу.

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Так, ми провели серію невдалих матчів, але потрібно рухатися далі. Іншого виходу немає. Ми добре підготувалися до сьогоднішнього матчу, але м'яч не йшов у ворота. Попереду ще один матч. Ми повинні виграти його і пройти далі

Я оптиміст. Ми в складній ситуації, але повинні покладатися на свій характер і честь. Шкода, що результат такий, ми не заслуговували на поразку. Зараз просто треба вірити", - відзначив Зідан.

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