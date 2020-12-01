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Каштру оцінив перемогу над Реалом

Вчора 22:56 475 0
Луїш Каштру прокоментував перемогу над Реалом
Каштру оцінив перемогу над Реалом
#Каштру, #Шахтар, #Реал

Джерело - sport.ua.

Шахтар був кращим за Реал у двох матчах Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер гірників Луїш Каштру.

"Ми прекрасно розуміли, що Реал буде шукати тільки перемогу. На старті нам вдалося зупинити суперника на флангах і при грі в штрафному. Розуміли, що програвати не можна, інакше буде важко на щось розраховувати. У першому таймі ми грали не так, як хотілося, були помилки. Корективи в перерві принесли результат. Створили моменти, забили свої голи і не дали це зробити супернику. Проти Боруссії у нас нічого не вийшло, тому що вони були кращими за нас, але ось з Реалом ми були кращими.

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У двох матчах проти Реала ми були кращими в трьох таймах - в першому і другому на виїзді і другому таймі вдома.

Хлопці багато працюють, жертвують собою. Фантастичні гравці. Таблиця? Не хочу думати про Лігу чемпіонів зараз, на кілька днів залишу думки про єврокубки. Думаю вже про матч УПЛ", - сказав Каштру.

Нагадаємо, Шахтар знову обіграв Реал у Лізі чемпіонів.

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