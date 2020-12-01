Динамо скасувало прогулянку Турином

У Динамо змінилися плани

Динамо вирішило скасувати прогулянку містом.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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Динамо прибуло в Турин в понеділок увечері, за два дні до гри. У вівторок після сніданку тренерський штаб провів для команди теоретичне заняття з розбором гри "бьянко-нері". Водночас, ранкову прогулянку було вирішено скасувати.

Увечері динамівці проведуть тренування на Ювентус Стедіум, де завтра відбудеться сам матч. Перші 15 хвилин будуть відкритими для представників ЗМІ.

Раніше на матч ЛЧ Ювентус - Динамо була призначена головним арбітром Стефані Фраппар.