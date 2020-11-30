Матч Ліги чемпіонів Ювентус - Динамо вперше буде судити жінка

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

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Виїзну зустріч Динамо з італійським Ювентусом судитимуть рефері з Франції. Головному арбітру зустрічі Стефані Фраппар асистуватимуть Хішам Закрані та Меді Рамуні. Четвертий арбітр - Карім Абед.

Матч Ювентус - Динамо відбудеться у середу, 2 грудня в Турині. Початок - о 22.00.