 Матч Ліги чемпіонів Ювентус - Динамо вперше буде судити жінка | Футбол | Champion.com.ua
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Матч Ліги чемпіонів Ювентус - Динамо вперше буде судити жінка

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Визначився арбітр на матч Ювентус - Динамо
Матч Ліги чемпіонів Ювентус - Динамо вперше буде судити жінка
#Динамо, #Ювентус

Джерело - uefa.com.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на поєдинки п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

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Виїзну зустріч Динамо з італійським Ювентусом судитимуть рефері з Франції. Головному арбітру зустрічі Стефані Фраппар асистуватимуть Хішам Закрані та Меді Рамуні. Четвертий арбітр - Карім Абед.

Матч Ювентус - Динамо відбудеться у середу, 2 грудня в Турині. Початок - о 22.00.

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