 Колос - Десна 1:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Колос - Десна 1:1. Огляд матчу

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Колос - Десна 1:1. Огляд матчу
#Колос, #Десна, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Колос приймав Десну в рамках 11 туру української Прем'єр-ліги. 

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 тур, 29 листопада

Колос - Десна 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Лисенко(П), 1:1 - 27 Будківський(П)

Незарахований гол: Конопля(52)

Стартові склади команд:

Колос: Волинець, Зозуля, Петров, Новак, Чорноморець, Ємець, Богданов, Задоя, Смирний(Ісаєнко 87), Антюх(Оріховський 74), Лисенко(Селезньов 54)

Запасні: Кучерук, Максименко, Мілько, Оріховський, Мамаду, Ільїн, Костишин, Ісаєнко, Селезньов

Десна: Паст, Тамм, Огіря, Домбровський, Арвеладзе, Мудрик(Шевцов 90+4), Мостовий, Гуцуляк(Дегтярьов 85), Конопля, Будківський, Імереков

Запасні: Литовка, Полегенько, Єрмаков, Хльобас, Гітченко, Старенький, Дегтярьов, Волков, Шевцов

Жовті картки: Смирний(26), Імерков(56), Богданов(67), Конопля(67), Мостовий(88), Тамм(90+3), Імерков(90+6)

Червона картка: Імерков(90+6, друга жовта)

Нагадаємо, Зоря на класі переграла Минай.

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