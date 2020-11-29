Джерело - Чемпіон.
Колос приймав Десну в рамках 11 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
11 тур, 29 листопада
Колос - Десна 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 12 Лисенко(П), 1:1 - 27 Будківський(П)
Незарахований гол: Конопля(52)
Колос: Волинець, Зозуля, Петров, Новак, Чорноморець, Ємець, Богданов, Задоя, Смирний(Ісаєнко 87), Антюх(Оріховський 74), Лисенко(Селезньов 54)
Запасні: Кучерук, Максименко, Мілько, Оріховський, Мамаду, Ільїн, Костишин, Ісаєнко, Селезньов
Десна: Паст, Тамм, Огіря, Домбровський, Арвеладзе, Мудрик(Шевцов 90+4), Мостовий, Гуцуляк(Дегтярьов 85), Конопля, Будківський, Імереков
Запасні: Литовка, Полегенько, Єрмаков, Хльобас, Гітченко, Старенький, Дегтярьов, Волков, Шевцов
Жовті картки: Смирний(26), Імерков(56), Богданов(67), Конопля(67), Мостовий(88), Тамм(90+3), Імерков(90+6)
Червона картка: Імерков(90+6, друга жовта)
Нагадаємо, Зоря на класі переграла Минай.