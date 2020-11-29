Зоря на класі переграла Минай у 11 турі УПЛ

Луганська команда здобула третю перемогу в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру УПЛ Минай приймав луганську Зорю.

Після перерви гості схилили шальки терезів на свою користь. На 53-ій хвилині матчу Громов не реалізував вихід один на один з голкіпером, але першим на добиванні був Кочергін. А через 5 хвилин після помилки господарів у захисті відзначився Іванисеня. Досить швидко Гладкий збільшив рахунок до 3:0.

Чемпіонат України - УПЛ

11 тур, 29 листопада

Минай - Зоря 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Кочергін, 0:2 - 58 Іванисеня, 0:3 - 61 Гладкий

ФК Минай: Антон Каніболоцький, Тарас Саків, Анатолій Нурієв, Олег Голодюк (Андрій Ткачук 46), Данило Книш (Олексій Шпак 66), Антон Шиндер, Василь Пиняшко, Міслав Матич (Репо Малепе 65), Максим Лопирьонок (Шеммі Маємбе 46), Олександр Сніжко (Олексій Хахльов 80), Кирило Меліченко

Зоря: Нікола Васіл, Владислав Кочергін (Сергій Гринь 82), Олександр Гладкий (Аллахяр 74), Віталій Вернидуб (Єгор Назарина 66), Джоель Абу Ханна, Дмитро Іванисеня, Владислав Кабаєв (Ігор Чайковський 82), Артем Громов (Михайло Перович 74), Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Андрейс Циганікс

Попередження: Олег Голодюк 14, Антон Шиндер 30, Анатолій Нурієв 89 - Віталій Вернидуб 14.

Нагадаємо, Динамо перемогло Ворсклу у 11 турі УПЛ.