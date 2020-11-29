 Зоря на класі переграла Минай у 11 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Тайсон та Джонс не визначили сильнішого в бою за титул WBC Frontline Battle
Сьогодні 07:34 15176
Підгрушна потрапила до ТОП-10 спринту на Кубку світу
Сьогодні 15:56 478
Зоря на класі переграла Минай у 11 турі УПЛ
Сьогодні 15:53 279
Ступар: Керівники суддівського корпусу не управляють ситуацією
Сьогодні 15:11 569
Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу
Сьогодні 12:51 694
Джойс кинув виклик Усику
Сьогодні 09:25 2739
Джойс сенсаційно переміг Дюбуа
Сьогодні 08:08 2873
Майк Тайсон - Рой Джонс: Як це було
Сьогодні 07:33 13685
Збірна України програла Словенії у відборі до Євробаскету-2022
Вчора 22:56 761
Шахтар з труднощами здолав Дніпро-1 у 11 турі УПЛ
Вчора 21:22 6243 2
Блоги
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса?
Чи був Майк Тайсон кращим за Роя Джонса? Андрій Твердохліб
Вчора 23:12 1656
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни
На тренувальних полях Роми знайшли бомби часів Другої світової війни Valeriy Ruchka
Вчора 19:00 818 1
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами
Дружба переможе гнилу політику, - український чемпіон Європи підтримав дружбу з росіянами Valeriy Ruchka
Вчора 18:15 2096 6
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку
У США переплутали Марадону з Мадоною і почали оплакувати популярну співачку Valeriy Ruchka
Вчора 17:51 489
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви
Українському гросмейстеру пропонували роль в серіалі Хід королеви Valeriy Ruchka
Вчора 13:51 546
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною
Найвища будівля світу красиво попрощалася з Марадоною Valeriy Ruchka
Вчора 13:23 734
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника
Дівчина-боєць MMA нокаутувала 240-кілограмового суперника Valeriy Ruchka
Вчора 11:26 3779
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток
Відео дня. У Києві пролунав Гімн України на честь українських гімнасток Андрій Твердохліб
27.11.2020 22:01 483
Згадуючи легенду: Феноменальний удар Брюса Лі, який не можуть повторити й досі
Згадуючи легенду: Феноменальний удар Брюса Лі, який не можуть повторити й досі Андрій Твердохліб
27.11.2020 21:48 5512 2
ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією
ВІДЕО. Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією Андрій Твердохліб
27.11.2020 20:16 1182
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо
Фото дня. Українська тенісистка Ольга Янчук народила хлопчика нападнику Динамо Андрій Твердохліб
27.11.2020 17:39 2157
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце
ВІДЕО. Футболіст Престона помацав суперника за причинне місце Андрій Твердохліб
27.11.2020 16:36 483
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
27.11.2020 15:35 30293
Півзахисник Зорі відзначився надзвичайно красивим голом у ворота АЕКа
Півзахисник Зорі відзначився надзвичайно красивим голом у ворота АЕКа Valeriy Ruchka
26.11.2020 22:11 1130
Найкращі сюжети я написала на пробіжці - Марічка Падалко
Найкращі сюжети я написала на пробіжці - Марічка Падалко Valeriy Ruchka
26.11.2020 21:27 557
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:28 Блог Барселона красиво попрощалася з Марадоною. ВІДЕО 234
17:25 Хокей. УХЛ Кременчук впевнено обіграв Дніпро у 12 турі УХЛ 73
17:12 Футбол Барселона розгромила Осасуну в 11 турі Ла-Ліги 226
16:52 Футбол Лисенко та Смирний у стартовому складі Колоса матч з Десною 297
16:40 Футбол Минай - Зоря 0:3. Огляд матчу 421
16:31 Блог У Формулі-1 сталася жахлива аварія. Вибух розірвав авто 308
16:28 Бокс Вайт: Був вражений, наскільки добре виглядав Тайсон 694
16:14 Футбол Ліон розгромив Реймс у 12 турі Ліги 1 361
15:56 Біатлон Підгрушна потрапила до ТОП-10 спринту на Кубку світу 478
15:53 Футбол Зоря на класі переграла Минай у 11 турі УПЛ 279
15:38 Бокс Президент UFC: Бій Тайсон - Джонс перевищив мої очікування 826
15:29 Футбол Лаціо сенсаційно програв Удінезе у 9 турі Серії А 470
15:11 Футбол Ступар: Керівники суддівського корпусу не управляють ситуацією 569
14:53 Футбол Верес переміг Оболонь. Результати матчів 16 туру Першої ліги 811
14:45 Блог Джонс вийшов на бій з Тайсоном в рукавичках, присвячених Кобі Браянту 285
14:40 Футбол Григорчук: Мрію повернутися в Україну і стати чемпіоном 730
14:25 Футбол Зідан назвав головну проблему Реала 827
14:11 Бокс Вайт назвав Дюбуа боягузом за відмову продовжувати бій з Джойсом 922
14:02 Пряма трансляція Минай - Зоря: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE 1815
13:56 Баскетбол Словенія - Україна 84:73. Огляд матчу 791
13:49 Блог Я любитиму тебе до останнього подиху, - син Марадони зворушливо попрощався з батьком 624
13:40 Футбол Неймар побив рекорд Ібрагімовича у ПСЖ 994
13:25 Футбол Манчестер Сіті - Бернлі 5:0. Огляд матчу 898
13:09 Бокс Арум - про бій Тайсон - Джонс: Тільки ідіоти могли витрачати на це гроші 1471
12:51 Біатлон Українські біатлоністи провалили спринт на Кубку світу 694

Зоря на класі переграла Минай у 11 турі УПЛ

Сьогодні 15:53 279 0
Луганська команда здобула третю перемогу в УПЛ
Зоря на класі переграла Минай у 11 турі УПЛ
#Минай, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11-го туру УПЛ Минай приймав луганську Зорю.

Після перерви гості схилили шальки терезів на свою користь. На 53-ій хвилині матчу Громов не реалізував вихід один на один з голкіпером, але першим на добиванні був Кочергін. А через 5 хвилин після помилки господарів у захисті відзначився Іванисеня. Досить швидко Гладкий збільшив рахунок до 3:0. 

Чемпіонат України - УПЛ
11 тур, 29 листопада

Минай - Зоря 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 53 Кочергін, 0:2 - 58 Іванисеня, 0:3 - 61 Гладкий

ФК Минай: Антон Каніболоцький, Тарас Саків, Анатолій Нурієв, Олег Голодюк (Андрій Ткачук 46), Данило Книш (Олексій Шпак 66), Антон Шиндер, Василь Пиняшко, Міслав Матич (Репо Малепе 65), Максим Лопирьонок (Шеммі Маємбе 46), Олександр Сніжко (Олексій Хахльов 80), Кирило Меліченко

Зоря: Нікола Васіл, Владислав Кочергін (Сергій Гринь 82), Олександр Гладкий (Аллахяр 74), Віталій Вернидуб (Єгор Назарина 66), Джоель Абу Ханна, Дмитро Іванисеня, Владислав Кабаєв (Ігор Чайковський 82), Артем Громов (Михайло Перович 74), Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Андрейс Циганікс

Попередження: Олег Голодюк 14, Антон Шиндер 30, Анатолій Нурієв 89 - Віталій Вернидуб 14.

Нагадаємо, Динамо перемогло Ворсклу у 11 турі УПЛ.

Коментарі ()