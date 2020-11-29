Джерело - Чемпіон.
Ковалівський Колос в 11 турі Української прем'єр-ліги зіграє вдома проти чернігівської Десни.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Колос: Волинець, Зозуля, Петров, Новак, Чорноморець, Ємець, Богданов, Задоя, Смирний, Антюх, Лисенко
Запасні: Кучерук, Максименко, Мілько, Оріховський, Мамаду, Ільїн, Костишин, Ісаєнко, Селезньов
Десна: Паст, Тамм, Огіря, Домбровський, Арвеладзе, Мудрик, Мостовий, Гуцуляк, Конопля, Будківський, Імереков
Запасні: Литовка, Полегенько, Єрмаков, Хльобас, Гітченко, Старенький, Дегтярьов, Волков, Шевцов
Нагадаємо, Зоря на класі переграла Минай.