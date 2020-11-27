Колос - Десна: онлайн-трансляція матчу 11 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Ковалівський Колос в 11 турі Української прем'єр-ліги зіграє вдома проти чернігівської Десни. Матч відбудеться в неділю, 29 листопада, в Ковалівці. Початок о 17:00.

Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 в онлайн-кінотеатрі sweet.tv. Також онлайн матч Колос - Десна в прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після 10 турів у Колоса - 15 очок і 6 місце в чемпіонаті. У Десни на 1 очко більше та 5 позиція в турнірній таблиці УПЛ. У минулому турі Колос зазнав розгромної поразки від Ворскли (3:0), а Десна сенсаційно програла Львову (0:1).