Джерело - Чемпіон.
У матчі 11-го туру УПЛ Минай приймав луганську Зорю.
Голи: 0:1 - 53 Кочергін, 0:2 - 58 Іванисеня, 0:3 - 61 Гладкий
ФК Минай: Антон Каніболоцький, Тарас Саків, Анатолій Нурієв, Олег Голодюк (Андрій Ткачук 46), Данило Книш (Олексій Шпак 66), Антон Шиндер, Василь Пиняшко, Міслав Матич (Репо Малепе 65), Максим Лопирьонок (Шеммі Маємбе 46), Олександр Сніжко (Олексій Хахльов 80), Кирило Меліченко
Зоря: Нікола Васіл, Владислав Кочергін (Сергій Гринь 82), Олександр Гладкий (Аллахяр 74), Віталій Вернидуб (Єгор Назарина 66), Джоель Абу Ханна, Дмитро Іванисеня, Владислав Кабаєв (Ігор Чайковський 82), Артем Громов (Михайло Перович 74), Денис Фаворов, Владлен Юрченко, Андрейс Циганікс
Попередження: Олег Голодюк 14, Антон Шиндер 30, Анатолій Нурієв 89 - Віталій Вернидуб 14.
Нагадаємо, Динамо перемогло Ворсклу у 11 турі УПЛ.