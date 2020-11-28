Динамо перемогла Ворсклу у 11 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 11-го туру УПЛ київське Динамо зустрічалося з полтавською Ворсклою.
Киянам вдалося забити швидкий гол - з передачі Вербича відзначився Циганков. До перерви Вербич подвоїв рахунок.
Динамо - Ворскла 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Циганков, 2:0 - 37 Вербич
Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний Попов, Миколенко, Андрієвський (Лєднєв 61), Циганков, Шапаренко (Караваєв 85), Шепелєв, Де Пена (Гармаш 61), Вербич (Супряга 81)
Ворскла: Ткаченко, Пердута (Дубко 77), Яворський, Альюн, Ребенок (Пешич 46), Кане, Скляр (Власов 77), Пуцлін (Челядін 72), Якубу, Степанюк, Щербак (Кравчук 46)
Попередження: Пердута 3, Челядін 72, Скляр 76, Яворський 87
Вилучення: Забарний 82 - Кане 90
Нагадаємо, Барселона розгромила Динамо у 4 турі Ліги чемпіонів.