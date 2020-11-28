Стала відома причина смерті Марадони

Причиною смерті легендарного футболіста став гострий набряк легень

В Аргентині назвали причини смерті легендарного футболіста Дієго Марадони.

Про це повідомляє Clarin.

Причиною смерті легенди футболу став гострий набряк легень, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю.

Важливо: Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією

Крім того, в серці 60-річного Марадони виявили патологію, що викликає збільшення камер серця. Відзначається, що серце футболіста було більше норми в два рази.

Під час розтину було взято сеча і кров, які спрямують на токсикологічний аналіз в лабораторію наукової поліції Сан-Мартіна. Мета тестів - перевірити наявність слідів алкоголю, наркотичних засобів або інших токсичних речовин.

Нагадаємо, Марадону поховали на приватному кладовищі у Буенос-Айресі.