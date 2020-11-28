Стала відома причина смерті Марадони

Джерело - isport.ua.
В Аргентині назвали причини смерті легендарного футболіста Дієго Марадони.
Про це повідомляє Clarin.
Причиною смерті легенди футболу став гострий набряк легень, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю.
Важливо: Під час похорону Марадони сталися безпорядки та сутички з поліцією
Крім того, в серці 60-річного Марадони виявили патологію, що викликає збільшення камер серця. Відзначається, що серце футболіста було більше норми в два рази.
Під час розтину було взято сеча і кров, які спрямують на токсикологічний аналіз в лабораторію наукової поліції Сан-Мартіна. Мета тестів - перевірити наявність слідів алкоголю, наркотичних засобів або інших токсичних речовин.
Нагадаємо, Марадону поховали на приватному кладовищі у Буенос-Айресі.