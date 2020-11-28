Шевченко: Матч зі Швейцарією мав вирішитися на полі

Збірна України була готова зіграти матч Ліги націй проти Швейцарії.

Про це розповів головний тренер національної команди України Андрій Шевченко.

"Нам дуже важко. Тому що є таке поняття фейр-плей. Футбольний матч повинен вирішуватися на футбольному полі.

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На жаль, в тій ситуації, в якій опинилися ми... Рішення, яке було прийнято, я не збираюся обговорювати, правильне воно чи ні, є органи, які повинні займатися цим. Але я як колишній гравець, як тренер національної команди, як футбольна людина, вважаю, що такі матчі повинні вирішуватися на футбольному полі.

І збірна України була готова грати. Ми приїхали тим складом, який могли виставити на той момент, із здорових гравців. У нас були негативні тести у більшості гравців. Їхня кількість була достатньою, щоб провести цей матч, щоб зіграти в ньому", - розповів Шевченко.