 Несенюк: Нам нахабно брехали! На технар від Швейцарії УАФ пішла свідомо | Футбол | Champion.com.ua
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Несенюк: Нам нахабно брехали! На технар від Швейцарії УАФ пішла свідомо

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Фахівець прокоментував рішення УЄФА
Несенюк: Нам нахабно брехали! На технар від Швейцарії УАФ пішла свідомо
#Несенюк, #УАФ

Джерело - Газета по-українськи.

Українська футбольна асоціація допустила помилку, яка знищила працю тренерів і футболістів національної збірної.

Про це заявив глава департаменту Динамо по роботі із засобами масової інформації Микола Несенюк.

"Розпочну з того, що нам, як виявилося, більше тижня нахабно брехали. З понеділка 16 листопада, коли проведення гри між Швейцарією та Україною опинилося під загрозою, аж до середи 25 листопада, коли УЄФА зарахував нам в цій грі технічну поразку - 0:3. Нам не звикати до повсюдної брехні, але все одно неприємно.

За цей час нам накидали кілька мішків різноманітних версій і компетентних коментарів. Насправді ж варто було повідомити лише про те, що після того, як місцева швейцарська влада не допустила гравців збірної України до гри через коронавірус, нам дали час, щоб привезти замість них інших футболістів. У Києві саме тоді перебувала збірна гравців до 21 року, перевезти яких до Швейцарії було справою кількох годин. Але наше футбольне керівництво цього не зробило. От і все.

Розмови про швейцарську змову і все таке залишимо для не дуже грамотних. Насправді наша футбольна асоціація допустила помилку, яка знищила працю тренерів і футболістів національної збірної. Причин такої помилки, як на мене, може бути дві.

Перша - елементарна неграмотність і звичайна недбалість, властиві діям Української асоціації футболу (УАФ). Будь-який грамотний юрист відразу вказав би на неприпустимість відмови привезти до Швейцарії інший склад футболістів. Прийняті перед стартом сезону зміни до регламенту європейських змагань свідчили – ніяких переносів матчів через коронавірус не буде! Це вам не чемпіонат України, де з цими переносами зовсім заплуталися, і невідомо, що робитимуть далі!

А де тій УАФ взяти грамотних юристів, якщо там просто з грамотними людьми проблема? Досить почитати окремі місця нормативних документів або рішень цієї організації. Там на високих зарплатах наполегливо працюють чимало заслужених колишніх тренерів і футболістів. Але при всій до них повазі вони жодним чином не юристи. Про грамотність промовчимо. Та й навіщо їм грамотність, якщо у внутрішніх справах безвідмовно спрацьовує аргумент: Як сказав - так і буде! В УЄФА таке не проходить!

Як наслідок - наша футбольна асоціація потрапила в становище, в якому опинилося два роки тому київське Динамо, яке просило згадану УАФ перенести матч чемпіонату з Маріуполя. Всі аргументи динамівців були тоді відкинуті, і їм зарахували поразку. Тепер УЄФА відкинуло всі аргументи збірної України!

Друга можлива причина неадекватних дій керівників нашого футболу ще гірше неписьменності і некомпетентності. Мимоволі спадає на думку, що на технічну поразку України від Швейцарії наші футбольні керівники пішли свідомо. Тому що не вірили в те, що збірна швейцарцям не програє! Вирішили краще отримати технар і звинуватити у всьому УЄФА, ніж зганьбитися на футбольному полі.

Скажете, що такого бути не може! Я теж так думав, поки не дізнався, що Андрій Павелко, президент УАФ, відбув на відпочинок 21 листопада. Саме тоді, коли в УЄФА вирішували долю матчу Швейцарія - Україна. Чому Павелко не помчав в штаб-квартиру Європейської футбольної асоціації, де він є членом виконкому? Чому не сидів там цілодобово, відстоюючи інтереси головної команди України? Виглядає так, що в цьому не було потреби. Результат був заздалегідь відомий, тому можна було спокійно їхати на тепле море.

Ви там збрешіть щось, а я поїхав - приблизно так могло виглядати розпорядження Андрія Павелка перед від'їздом у відпустку. Можливо, слова були інші, але зміст саме такий. І поки українські футбольні вболівальники переживали за долю збірної, вислуховуючи цистерни брехні від УАФ, її керівник спокійно відпочивав.

А чому не відпочивати? Може, хтось скаже проти криве слово? Може, тренер збірної Андрій Шевченко обуриться тим, що праця його команди була викинута на смітник? Це навряд чи", - зазначив Несенюк.

Раніше, Павелко зустрів рішення УЄФА про поразку збірної України на відпочинку в Єгипті.

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