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Асоціація футболістів України вимагатиме відставки Павелка, якщо УАФ програє у Лозанні

Сьогодні 16:39 657 0
Печорний прокоментував справа про матч Ліги націй Швейцарія - Україна
Асоціація футболістів України вимагатиме відставки Павелка, якщо УАФ програє у Лозанні
#Печорний, #Павелко, #УАФ

Джерело - 1927.kiev.ua.

У разі поразки УАФ у Лозанні Андрій  Павелко має піти у відставку разом зі своєю командою. 

Про це заявив президент Асоціації футболістів України Олег Печорний.

"Це повний безлад! Нашу країну, збірну та її вболівальників принизили. Якщо УАФ програє в Лозанні - Павелко має піти у відставку разом зі своєю командою. Це їхнє недоопрацювання. Андрій Павелко входить в комітет УЄФА – чим він там займається?! Якби був сильний президент УАФ - все вирішилося б інакше. Питання потрібно було вирішувати на території Швейцарії, а вони все затягнули, незрозуміло чим займалися, поки гравці нашої збірної "стирчали" там два дні в підвішеному стані...

Чому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не виступив із заявою? Всі депутати, офіс президента, наше Міністерство охорони здоров'я, Міністерство спорту, в решті-решт - чому всі мовчали, поки головний лікар швейцарського кантона вирішив долю цього матчу? Чому виступали тільки вболівальники і журналісти?! Так плюнули нам в обличчя!

За що нам дали технічну поразку? Збірна України була готова грати. В будь-якій команді гравці випадають через позитивні тести на коронавірус - хворіють по 6-8 футболістів і команди грають. Швейцарці злякалися нашої збірної і вирішили таким чином залишитися в дивізіоні А Ліги Націй.

Тепер Андрієві Павелку довести правоту в CAS буде непросто. Це буде набагато складніше, ніж стравлювати Динамо і Маріуполь, як це було два роки тому....

Якщо в цій справі нашу правоту не буде доведено - він повинен піти у відставку.

Як президент Асоціації футболістів України, я готовий допомогти Андрієві Павелку, якщо він звернеться, тому що цей прецедент - плювок від Швейцарії всьому українському народу. Скільки можна над нами знущатися?!", - сказав Печорний.

Нагадаємо, Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією.

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