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Леоненко не бачить прогресу Динамо при Луческу

Сьогодні 15:41 887 3
Віктор Леоненко прокоментував матч Динамо - Барселона
Леоненко не бачить прогресу Динамо при Луческу
#Леоненко, #Динамо, #Луческу

Джерело - footballua.tv.

Після приходу Мірчі Луческу у Динамо в грі команди майже нічого не змінилося.

Про це розповів екснападник киян Віктор Леоненко.

"Мені сподобалися хлопці в чорній формі. Приїхали U-21, їм навіть форму синьо-гранатову не дали. У першому таймі був контроль м'яча від них. Запам'ятався момент з контратакою, їх було штук сім у Динамо. Але ми нічого не створили. Справа не в тому, з яким рахунком ми програли. Справа в тому, що ми робимо одне і те ж – біжимо, підбігаємо до штрафної, забігаємо "у воду" і це нічим не закінчується. Причому якби приїхала U-15, було б те ж саме. У моменті з Вербічем я б, звичайно, дав пенальті. Просто він картинно впав, а так можна було дати. Особливо якщо враховувати той пенальті, який заробив Попов. До речі, другий його пенальті за дві гри з Барселоною. Відразу ж було видно, що хлопець не готовий після "ковіда". Тоді відразу ж питання, чому Луческу його випускав. Два голи його – цей пенальті і коли забивав Грізманн.

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Грали спортсмени в білій формі... З приходом Луческу нічого не змінилося в грі. Тільки стали більше і якісніше оборонятися. Більше приділяємо увагу захисту, але з Барселоною ми побачили – що він був, що не був. Помилки дитячі. Голи, звичайно, були хороші. Щодо того, що у Луческу не виходить: чудес не буває. В обороні ми можемо грати, можуть бути чудові атаки, але або ми створюємо випадкові моменти, або нічого не виходить.

Динамо хоче показувати гру, але Луческу потрібно визначатися: динамівський футбол або контроль м'яча. Хороші контратаки, всі бачать, але вони нічим не закінчуються. Якщо ви робите таку роботу даремно, то ви не відповідаєте Лізі чемпіонів. Головним матчем буде гра з Ференцварошем. Тим більше Сергій Ребров мало не здивував весь світ. Зіграй 1:1, і вже трохи простіше їм було б. Але для мене показовою буде зустріч з Ворсклою. Думаю, Луческу зробить висновки. Він давно дав зрозуміти, що ми не повинні перемагати Барселону чи Ювентус. Всі ж раділи моментам на Камп Ноу, говорили, що гідно зіграли", – розповів Леоненко.

Нагадаємо, Барселона розгромила Динамо у 4 турі Ліги чемпіонів.

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