Каштру виділив проблему Шахтаря

Шахтар є дуже слабким під час стандартних положень.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Ми дуже-дуже багато відпрацьовуємо стандартні положення в атаці й обороні. Не вдається вирішити проблему. Команда є дуже слабкою в цьому, і цей момент змушує нас дуже непокоїтись. Увесь тренувальний час ми намагаємося приділяти й цій проблемі. Не завжди виходить – продовжуватимемо.

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Немає нічого, що не вирішується старанною роботою. Ми намагатимемось у цьому додати. Сьогодні навіть намагалися високо пресингувати Боруссію, аби не доводити гру до стандартних положень, відвести її чимдалі від наших воріт. На жаль, навіть так, із чотирьох кутових, що були, нам забили. Не було багато кутових, і стратегія полягала в тому, аби не дозволяти створити багато кутових біля наших воріт. Утім суперникові вдалося з чотирьох корнерів оформити один м’яч. Це означає, що в них сьогодні 25% успіху в кутових, коли не говорити щодо штрафних, де вони також змогли оформити два м’ячі в наші ворота", - відзначив Каштру.