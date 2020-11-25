Поворознюк повідомив про свій останній матч у Вересі

Здійснилася мрія блогера Дмитра Поворознюка, який сьогодні дебютував на професійному рівні у складі Вереса.

Про це заявив сам журналіст.

"Збулася мрія. У житті бувають моменти, які запам'ятовуються на все життя: весілля, народження дітей та інші робочі моменти. Цей момент для мене - на все життя. Мої батьки і родичі дивилися цей матч. Мені не було важливо забити, я просто хотів вийти. Я бачив, як мене підтримувала команда. Дякую кожному футболіста Вереса, які перед матчем говорили: Ми хочемо, щоб ти дебютував.

Як у нас все починалося з Робертом Гегедошом, а сьогодні він мені допоміг. Я і йому вдячний. Він сказав, що мені потрібно купити нові бутси, щоб почати забивати. Коли у мене був момент, то мені здалося що семиметрові ворота стали метровими. Я дивлюся, а у мене міні-ворота. Куди бити? Очі закрив і вистрілив.

Попросив тренера виставитися трохи команді, все культурно. Він відповів, що можна. Не знаю, засну сьогодні, але постараємося зробити так, щоб не заснув.

Не дуже переживав, коли виходив на поле. Рахунок був 3:0, я не міг дебютувати при 1:0 або 0:0. Ніхто не знав, як я виявлю себе на полі, чи зможу тактично виконувати необхідне. До того ж два тижні я не тренувався, тому що застудився. Раніше думав, що вийду і не буду зупинятися, але сьогодні фізично я був готовий відсотків на 50. Але адреналін допомагає бігти без зупинки.

У Рівному я відчував підтримку багатьох людей, в тому числі експертів. Я прийшов і сказав, що хочу спробувати. Я розумів, що складно вийти на поле, не грав 15 років на відповідному рівні. Сказав, що хочу дебютувати, але головна моя задача - дати емоцію. Коли ми два місяці тренуємося і на 5-й день граємо, для футболістів це стає рутиною. Я сказав, що постараюся, щоб вони жили емоцією. Ми були на картингу, відвідували різні місця.

2 грудня, напевно, буде останній матч, коли я буду в заявці. Сумніваюся, що після кубкового матчу з Маріуполем я і далі буду грати в Вересі. Як подумаю, що мені треба буде прощатися з цим колективом - у мене ступор. Як дитячий табір: ти приїжджаєш на 3 тижні, в перший день з усіма знайомишся, а коли їдеш - плачеш. Ось у мене зараз відчуття, що я в дитячому таборі. Не хочу, щоб це закінчувалося. Але це закінчиться.

Юрій Вірт для мене вже як наставник. З першої нашої зустрічі він сказав, що нічого мені не гарантує, але допоможе. Кожен день він мені допомагав. Він досить жорсткий тренер, не дуже відкритий для футболістів, тримає дистанцію, але для мене відкрився по-іншому. Я розумію, чому він так поводиться в колективі, і теж десь хотів йому допомогти. У цій історії з Вересом я в чомусь був і помічником тренера, і помічником футболістів. Радий, що він мені допоміг реалізувати мрію.

Не знаю, що буде після 2 грудня. Після Кубка ця історія закінчиться. Ти не можеш робити цю історію медійної протягом року. Зараз буде півтора місяця, щоб подумати. Якщо команда буде претендувати на вихід в УПЛ, я точно буду біля неї. У якій ролі - не знаю. для мене це вже рідна команда", - сказав Поворознюк.