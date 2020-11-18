Карпати запустили оновлений інтернет-магазин

Львівські Карпати запустили новий клубний інтернет-магазин.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Через ситуацію з коронавірусом фан-шоп Фанат став нерентабельним, тому його довелося закрити. Робота над новим магазином почнеться, як тільки країна переможе COVID-19. Відповідно, придбати офіційні товари тепер можна тільки в інтернет-магазині.

Про новий інтернет-магазин розповів комерційний директор Карпат Дмитро Копій.

"Перед нами стояло непросте завдання - за короткий термін і мінімальні витрати зробити новий, сучасний і зручний інтернет-магазин.

Магазин тепер виглядає симпатично і сучасно, на ньому приємно перебувати.

І найголовніше - до дня відкриття ми зробили 30% знижки на ігрові футболки цього сезону і попередні колекції! Пам'ятайте - купуючи наші товари, ви фактично берете участь у фінансуванні Карпат. Тепер це зробити набагато легше.

Але відразу попереджаємо - сайт поки працювати в тестовому режимі. Ми будемо продовжувати додавати товари і фотографії, виправляти помилки і впроваджувати нові функції", - розповів Копій.