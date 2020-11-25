Металіст 1925 здолав ВПК-Агро, Агробізнес розібрався з Миколаєвом. Результати 15 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 15 туру Першої ліги.
Чемпіонат України - Перша ліга
15 тур, 25 листопада
Верес - Гірник-Спорт 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 – 13 Гегедош (пен), 2:0 – 20 Пасіч, 3:0 – 49 Гегедош
ВПК-Агро - Металіст 1925 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 84 Дмитренко
Кремінь – Альянс 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 – 73 Сидоренко, 0:2 – 83 Загинайлов
Миколаїв – Агробізнес 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 8 Дідик, 0:2 – 60 Груша
Нива Т. – Кристал 2:0
Голи: 1:0 – 16 Чернишов (автогол), 2:0 – 48 Демчук
Раніше, Металіст 1925 обіграв Кремінь.