 Металіст 1925 здолав ВПК-Агро, Агробізнес розібрався з Миколаєвом. Результати 15 туру Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Металіст 1925 здолав ВПК-Агро, Агробізнес розібрався з Миколаєвом. Результати 15 туру Першої ліги

Сьогодні 15:14 443 0
Результати матчів 15 туру Першої ліги
Металіст 1925 здолав ВПК-Агро, Агробізнес розібрався з Миколаєвом. Результати 15 туру Першої ліги
#Металіст 1925, #Агробізнес

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 15 туру Першої ліги.

Чемпіонат України - Перша ліга
15 тур, 25 листопада

Верес - Гірник-Спорт 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 13 Гегедош (пен), 2:0 – 20 Пасіч, 3:0 – 49 Гегедош

ВПК-Агро - Металіст 1925 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 84 Дмитренко

Кремінь – Альянс 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 – 73 Сидоренко, 0:2 – 83 Загинайлов

Миколаїв – Агробізнес 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 8 Дідик, 0:2 – 60 Груша

Нива Т. – Кристал 2:0

Голи: 1:0 – 16 Чернишов (автогол), 2:0 – 48 Демчук

Раніше, Металіст 1925 обіграв Кремінь.

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