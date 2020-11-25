Миколенко пояснив гол Брейтвейта

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Захисник Динамо Віталій Миколенко вказав, чому нападник Барселони Мартін Брейтвейт забив гол у ворота киян.
Про це розповів сам футболіст.
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"У моменті з другим пропущеним м'ячем не дограв до кінця через те, що не вірив, що Брейтвейт зіграє на випередження? Я не виключився, просто подумав, що м'яч полетить прямо в мене, а не у бік воріт. І якби я його вибивав, зробив би це в ворота", - розповів Миколенко.
Нагадаємо, Барселона розгромила Динамо у 4 турі Ліги чемпіонів.