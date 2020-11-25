Куман: Барселона показала хорошу гру

Барселона у матчі проти Динамо у 4 турі Ліги чемпіонів була єдиним цілим.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Рональд Куман.

"Я дуже задоволений, як футболісти, які вийшли на поле, проявили себе, відчувалося бажання грати та досягти перемоги. У першому таймі нам не вдалося забити, але ми компенсували це чотирма м’ячами після перерви. Не буду нікого виокремлювати, відзначу лише всю команду, яка показала хорошу гру.

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Зараз ми граємо в насиченому графіку, ритм неймовірний, але нам вдалося надати можливість для відпочинку деяким футболістам. Попереду в нас до завершення цього року ще дев’ять матчів, і сьогодні наші молоді футболісти, а також ті, хто мав не так багато ігрової практики, змогли набратися досвіду", - відзначив Куман.