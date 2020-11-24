Філіппов допоміг Сент-Трюйдену зіграти внічию у Лізі Жуліпе

Матч завершився внічию

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Сент-Трюйдена Олександр Філіппов взяв участь у матчі проти Левена в 13-му турі Ліги Жуліпе.

Матч завершився з рахунком 2:2.

Філіппов вийшов на поле в стартовому складі був замінений на Джонатана Буато на 90-й хвилині зустрічі. Участь в голах не приймав.

Чемпіонат Бельгії – Ліга Жуліпе

13 тур, 23 листопада

Левен - Сент-Трюйден 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 27 Назон, 1:1 – 45 Анрі (пен), 2:1 – 73 Еппіа, 2:2 – 84 Назон

Раніше, Філіппов відзначився дебютним голом у чемпіонаті Бельгії.