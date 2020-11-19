Збірна України очікує рішення УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Завершилися практично всі матчі групового етапу Ліги Націй сезону 2020/21.

У фіналі чотирьох Ліги А зіграють Франція, Іспанія, Бельгія та Італія. За попередніми даними, матчі мають відбутися восени наступного року.

Ще раніше УЄФА визначив, що вирішальні матчі прийме переможець групи 1. Ним стала Скуадра Адзурра, тож саме Італія і прийматиме фінал чотирьох.

Вилітають з елітної Ліги Боснія і Герцеговина, Ісландія, Швеція. Ще один невдаха визначиться в, ймовірно, у кулуарній боротьбі між Швейцарією та Україною.

До ліги А з ліги В піднялися Австрія, Чехія, Угорщина та Вельс. Невдахи, які в класі понизяться, такі - Північна Ірландія, Туреччина, Словаччина та Болгарія.

З третьої за рангом ліги до Ліги В підвищилася Чорногорія, Вірменія, Словенія і Албанія. Вилетять з цієї ліги двоє з четвірки Кіпр, Естонія, Молдова, Казахстан. Їх попереду очікує раунд плей-оф.

З найменш статусної Ліги D підвищилися у класі Фарерські острови та Гібралтар. З цієї ліги ніхто не вилітає.

Нагадаємо, збірна Росії була розтрощена у Сербії і не змогла вийти до Ліги А.