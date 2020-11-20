УЄФА може визначити долю матчу Швейцарія – Україна 23 листопада

УЄФА має визначити долю матчу

Джерело - УАФ.

Доля поєдинку 6-го туру Ліги націй Швейцарія - Україна може вирішитися у понеділок, 23 листопада.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Справа щодо скасованого поєдинку Ліги націй УЄФА в групі 4 Ліги А Швейцарія — Україна вже наступного понеділка, 23 листопада, може буде розглянута Контрольно-дисциплінарним комітетом УЄФА", - йдеться в повідомленні.

УЄФА скасував поєдинок Ліги націй Швейцарія - Україна через спалах коронавірусу в команді Андрія Шевченка. Таке рішення прийняв головний санітарний лікар Люцерна.

Нагадаємо, від результату матчу залежить, яка зі збірних залишиться в Дивізіоні A Ліги націй.

Раніше, менеджер збірної України шокований поведінкою швейцарців.