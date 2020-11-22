Джерело - Чемпіон.
Полтавська Ворскла приймала Колос у рамках 10 туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
10 тур, 22 листопада
Голи: 1:0 - 31 Скляр, 2:0 - 58 Щербак, 65 Яворський
Стартові склади команд:
Ворскла: Ткаченко, Чеснаков, Альюн, Яворський, Пердута, Якубу, Пуцлін, Скляр, Кане, Ібрахім, Щербак, Степанюк
Запасні: Ісенко, Челядін, Пешич, Гаджук, Дубко, Власов, Павлюк, Кравчук
Колос: Волинець, Зозуля, Гавриш, Новак, Петров, Чорноморець, Богданов, Оріховський, Смирний, Антюх, Лисенко
Запасні: Кучеренко, Максименко, Ємець, Мілько, Задоя, Морозко, Ільїн, Ісаєнко, Селезньов
Жовті картки: Гавриш(14), Новак(19), Лисенко(39), Пуцлін(52), Чеснаков(56), Петров(64), Зозуля(76), Скляр(78)
Нагадаємо, Львів мінімально переміг Десну.
Раніше Минай переграв Дніпро-1.