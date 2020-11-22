Минай переграв Дніпро-1 у 10 турі УПЛ

Нурієв оформив дубль у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру УПЛ Минай зустрічався зі СК Дніпро-1.

У першому таймі матчу Хобленко реалізував пенальті. Наприкінці тайму вже Нурієв реалізував пенальті, зрівнявши рахунок. У другому таймі матчу гості залишилися у меншості - Хобленко отримав червону картку. І згодом господарі завдяки голу Пиняшка вийшли вперед. Команда з Дніпра, граючи у меншості, мала можливість зрівняти рахунок. Каніболоцький врятував свою команду після ударів Коркішка та Довбика. А наприкінці матчу відзначився Нурієв - 3:1. У компенсовані хвилини матчу Коркішко скоротив відставання у рахунку до мінімуму.

Чемпіонат України - УПЛ

10 тур, 22 листопада

Минай - Дніпро-1 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Хобленко (пен). 1:1 - 45+3 Нурієв (пен), 2:1 - 79 Пиняшко, 3:1 - 90 Нурієв, 3:2 - 90+7 Коркішко (пен)

Минай: Попович (Каніболоцький 57) - Меліченко, Лопирьонок, Матич (Маткобожик 90+2), Саків - Ткачук, Нурієв, Сніжко (Голодюк 90+2) - Книш (Хахльов 72), Кожанов (Шпак 72), Пиняшко

Дніпро-1: Сарнавський - Тейлор (Чичиков 70), Логінов, Сваток, Дубінчак – Ігнатенко, Піхальонок - Назаренко (Довбик 76), Булеца (Коркішко 70), Цуріков - Хобленко

Попередження: Хахльов 88 - Назаренко 45, Тейлор 61, Дубінчак 84, Ігнатенко 89.

Вилучення: Хобленко 68.

Нагадаємо, Динамо без проблем перемогло Інгулець у 10 турі УПЛ.