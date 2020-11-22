 Ворскла розгромила Колос у 10 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Ворскла розгромила Колос у 10 турі УПЛ
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Ворскла розгромила Колос у 10 турі УПЛ

Сьогодні 21:27 1368 0
Поєдинок завершився з рахунком 3:0
Ворскла розгромила Колос у 10 турі УПЛ
#Ворскла, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла приймала Колос у рамках 10 туру української Прем'єр-ліги.

Підопічні Юрія Максимова забили три голи, зберігши свої ворота порожніми.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
10 тур, 22 листопада

Ворскла - Колос 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 31 Скляр, 2:0 - 58 Щербак, 65 Яворський

Стартові склади команд:

Ворскла: Ткаченко, Чеснаков, Альюн, Яворський, Пердута, Якубу, Пуцлін, Скляр, Кане, Ібрахім, Щербак, Степанюк

Запасні: Ісенко, Челядін, Пешич, Гаджук, Дубко, Власов, Павлюк, Кравчук

Колос: Волинець, Зозуля, Гавриш, Новак, Петров, Чорноморець, Богданов, Оріховський, Смирний, Антюх, Лисенко

Запасні: Кучеренко, Максименко, Ємець, Мілько, Задоя, Морозко, Ільїн, Ісаєнко, Селезньов

Жовті картки: Гавриш(14), Новак(19), Лисенко(39), Пуцлін(52), Чеснаков(56), Петров(64), Зозуля(76), Скляр(78)

Нагадаємо, Львів мінімально переміг Десну.

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