 Минай - Дніпро-1 3:2. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Минай - Дніпро-1 3:2. Огляд матчу

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Нурієв оформив дубль у матчі
Минай - Дніпро-1 3:2. Огляд матчу
#Минай, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру УПЛ Минай зустрічався зі СК Дніпро-1.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 22 листопада

Минай - Дніпро-1 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 15 Хобленко (пен). 1:1 - 45+3 Нурієв (пен), 2:1 - 79 Пиняшко, 3:1 - 90 Нурієв, 3:2 - 90+7 Коркішко (пен)

Минай: Попович (Каніболоцький 57) - Меліченко, Лопирьонок, Матич (Маткобожик 90+2), Саків - Ткачук, Нурієв, Сніжко (Голодюк 90+2) - Книш (Хахльов 72), Кожанов (Шпак 72), Пиняшко

Дніпро-1: Сарнавський - Тейлор (Чичиков 70), Логінов, Сваток, Дубінчак – Ігнатенко, Піхальонок - Назаренко (Довбик 76), Булеца (Коркішко 70), Цуріков - Хобленко

Попередження: Хахльов 88 - Назаренко 45, Тейлор 61, Дубінчак 84, Ігнатенко 89.

Вилучення: Хобленко 68.

Нагадаємо, Динамо без проблем перемогло Інгулець у 10 турі УПЛ.

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