Джерело - Чемпіон.
У матчі 10-го туру УПЛ Минай зустрічався зі СК Дніпро-1.
Голи: 0:1 - 15 Хобленко (пен). 1:1 - 45+3 Нурієв (пен), 2:1 - 79 Пиняшко, 3:1 - 90 Нурієв, 3:2 - 90+7 Коркішко (пен)
Минай: Попович (Каніболоцький 57) - Меліченко, Лопирьонок, Матич (Маткобожик 90+2), Саків - Ткачук, Нурієв, Сніжко (Голодюк 90+2) - Книш (Хахльов 72), Кожанов (Шпак 72), Пиняшко
Дніпро-1: Сарнавський - Тейлор (Чичиков 70), Логінов, Сваток, Дубінчак – Ігнатенко, Піхальонок - Назаренко (Довбик 76), Булеца (Коркішко 70), Цуріков - Хобленко
Попередження: Хахльов 88 - Назаренко 45, Тейлор 61, Дубінчак 84, Ігнатенко 89.
Вилучення: Хобленко 68.
Нагадаємо, Динамо без проблем перемогло Інгулець у 10 турі УПЛ.