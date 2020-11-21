Динамо без проблем перемогло Інгулець у 10 турі УПЛ

Денис Гармаш забив за киян вперше за 16 місяців

Джерело - Чемпіон.

Динамо здобуло впевнену перемогу над Інгульцем у рамках 10 туру української Прем'єр-ліги.

Денис Гармаш відкрив рахунок на початку гри, а Микола Шапаренко поставив крапку в матчі.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

10 тур, 21 листопада

Інгулець - Динамо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Гармаш, 0:2 - 80 Шапаренко

Стартові склади команд:

Інгулець: Шуст, Запорожець, Козак(Плохотнюк 88), Бартуловіч(Шишка 84), Коваленко(Білоцерковець 76), Янаков, Павлов, Балан, Сітчінава, Семенко, Квасний

Запасні: Малиш, Фатєєв, Білоцерковець, Плохотнюк, Шишка, Синьогуб

Динамо: Бущан, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена(Цітаішвілі 82), Миколенко, Гармаш(Белуце 90+1), Караваєв, Забарний, Буяльський, Супряга(Вербич 63), Кендзьора

Запасні: Бойко, Скорко, Боль, Белуце, Вербич, Цітаішвілі, Клейтон, Моргун

Жовті картки: Семенко(14), Гармаш(20), Козак(38), Балан(43), Кендзьора(52), Забарний(65)

Нагадаємо, Болонья зберігає інтерес до Супряги.