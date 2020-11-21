Тренер Інгульця пояснив перемогу Динамо

Динамо змогло реалізувати свої моменти у грі проти Інгульця.

Про це розповів головний тренер команди з Петрового Сергій Лавриненко.

"Усе-таки, треба розуміти, з якою командою ми грали. Динамо - учасник групового етапу Ліги чемпіонів, за три дні їм грати з Барселоною. Але я своїм хлопцям подякував, вони знайшли в собі сили і ресурси, адже ми підходили до гри з великою кількістю травмованих гравців. Динамо також озвучувало, що багато футболістів вилетіло, але у них вийшов цілком бойовий склад, усі гравці стартової обойми.

Актуально: Інгулець - Динамо 0:2. Огляд матчу

Гра вийшла досить динамічною, складною, але переміг, напевно, найсильніший. Динамівці реалізували свої моменти, а ми - ні. Не знаю, що там було в моменті зі скасованим голом - порушення або поза грою, але якщо VAR скасував, значить, щось було там.

Торік грали у фіналі Кубка України проти Шахтаря, а зараз виступаємо в Прем'єр-лізі з Динамо. Поступово робимо кроки вперед, і сподіваюся, що у нас буде виходити все краще і краще.

По грі помилки були як у нас, так і у Динамо, просто суперник зміг покарати за них забитими м'ячами, а ми – ні.

Помилки були через надмірне хвилювання або втому? Тут комплексно. Звичайно ж, позначилися і поле, і рівень суперника, і відсутність досвіду подібних ігор, коли потрібна концентрація у вирішальні моменти, де треба зіграти простіше і надійніше на користь оборони. Але нічого, усяке буває... Переживемо цей момент, у нас ще залишилося три гри до зимової паузи, будемо готуватися. Сподіваюся, до наступної гри наш лазарет буде поступово порожніти, і підійдемо до наступного поєдинку в більш бойовому складі", - розповів Лавриненко.