 Інгулець - Динамо 0:2. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Інгулець - Динамо 0:2. Огляд матчу

Сьогодні 18:41 399 0
Огляд матчу Інгулець - Динамо
Інгулець - Динамо 0:2. Огляд матчу
#Інгулець, #Динамо, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо обіграло Інгулець у 10 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
10 тур, 21 листопада

Інгулець - Динамо 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Гармаш, 0:2 - 80 Шапаренко

Стартові склади команд:

Інгулець: Шуст, Запорожець, Козак(Плохотнюк 88), Бартуловіч(Шишка 84), Коваленко(Білоцерковець 76), Янаков, Павлов, Балан, Сітчінава, Семенко, Квасний

Запасні: Малиш, Фатєєв, Білоцерковець, Плохотнюк, Шишка, Синьогуб

Динамо: Бущан, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена(Цітаішвілі 82), Миколенко, Гармаш(Белуце 90+1), Караваєв, Забарний, Буяльський, Супряга(Вербич 63), Кендзьора

Запасні: Бойко, Скорко, Боль, Белуце, Вербич, Цітаішвілі, Клейтон, Моргун

Жовті картки: Семенко(14), Гармаш(20), Козак(38), Балан(43), Кендзьора(52), Забарний(65)

Нагадаємо, Болонья зберігає інтерес до Супряги.

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