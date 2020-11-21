Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо в 10 турі Української прем'єр-ліги зіграє в гостях проти Інгульця.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Інгулець: Шуст, Запорожець, Козак, Бартуловіч, Коваленко, Янаков, Павлов, Балан, Сітчінава, Семенко, Квасний
Запасні: Малиш, Фатєєв, Білоцерковець, Плохотнюк, Шишка, Синьогуб
Динамо: Бущан, Шепелєв, Шапаренко, Де Пена, Миколенко, Гармаш, Караваєв, Забарний, Буяльський, Супряга, Кендзьора
Запасні: Бойко, Скорко, Боль, Белуце, Вербич, Цітаішвілі, Клейтон, Моргун
Нагадаємо, Динамо не просило перенести матч з Інгульцем.