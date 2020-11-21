Якщо Владислав захоче покинути киян італійці спробують його придбати

Італійська Болонья зберігає наміри підписати нападника київського Динамо Владислава Супрягу.

Про це повідомляє CalcioLine.

Болонья має намір продовжити робити ставку на запрошення молодих і перспективних футболістів, і Супряга підходить під позначену категорію.

Відзначається, що Болонья відновить переговори щодо трансферу Супряги в тому випадку, якщо нападник в січні висловить бажання покинути Динамо, яке навряд чи зуміє вийти в плей-оф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Супрягою зацікавився Мілан.