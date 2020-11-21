Джерело - sport.ua.
Італійська Болонья зберігає наміри підписати нападника київського Динамо Владислава Супрягу.
Про це повідомляє CalcioLine.
Болонья має намір продовжити робити ставку на запрошення молодих і перспективних футболістів, і Супряга підходить під позначену категорію.
Відзначається, що Болонья відновить переговори щодо трансферу Супряги в тому випадку, якщо нападник в січні висловить бажання покинути Динамо, яке навряд чи зуміє вийти в плей-оф Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Супрягою зацікавився Мілан.