Бій Джошуа - Ф'юрі може відбутися навесні 2021 року

Про це розповів промоутер Едді Гірн

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа може відбутися навесні 2021 року.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Все в руках команди Ф'юрі. Я не хочу чути від нього, що Тайсон має намір провести розминочний бій в березні або квітні. Навіщо? Краще відразу виходь на бій з AJ приблизно в ті ж терміни. Ось тобі великий, грошовий бій", - сказав промоутер.

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"Поки Ентоні не перемiг Пулєва, ми не можемо це обговорювати. Але як тільки AJ здобуде перемогу в майбутньому бою, ми готові почати роботу", - підсумував Гірн.

Нагадаємо, Пулєв назвав план на бій з Джошуа.