Пулєв назвав план на бій з Джошуа

Болгарський суперважковаговик Кубрат Пулєв хоче перемогти чемпіонат WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа завдяки психологічній стійкості.

Про це розповів сам боксер.

"Я проаналізував поєдинки з його участю. У Джошуа хороший стиль, він може бути прикладом для інших. Але Ентоні не виявив психологічної стійкості. Так, у нього є навички, але немає ментальної сили. Це щось зсередини, в крові людини, а у нього цього немає.

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Який би характер він не виявляв, я знаю, що є більш сильним боксером в цьому плані. Ось в чому різниця. Моя стійкість візьме верх", - розповів Пулєв.