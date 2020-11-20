Промоутер назвав переможця бою Джошуа - Ф’юрі

Тайсона Ф'юрі без особливих проблем розбереться з Ентоні Джошуа в поєдинку за всі пояси суперважкої ваги.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Не бачу, як Тайсон програє Джошуа. Хто кращий як боксер? Ф'юрі. Хто краще рухається? Ф'юрі. У кого кращий джеб? У Ф'юрі. Упевнений, Тайсон нокаутує суперника в шести перших раундах.

Дуже хочеться провести бій в Лондоні на Вемблі. І потрібні вболівальники. Так що все залежить від ситуації з коронавірусом. Нам потрібні фани на трибунах.

Цей бій буде найбільшою подією в історії британського боксу", - вважає Воррен.