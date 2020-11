Нападник Баварії Роберт Левандовський визнаний найкращим гравцем Бундесліги у жовтні.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У трьох матчах чемпіонату поляк минулого місяця забив дев'ять голів.

Your #BundesligaPOTM for October has been decided! 👀



Who else but @lewy_official? 🔥@EASPORTSFIFA #FIFA21 pic.twitter.com/jJcsuZnnqt