Левандовському вручили Золотий м'яч, вчинок - щирий, але сприймається як тролінг

Джерело - Чемпіон.

Нападнику Баварії та збірної Польщі Роберту Левандовському вболівальник вручив Золотий м'яч найкращого футболісту Європи, складений з констуктора Lego.

Виглядає, як мінімум, неоднозначно. Нагадаємо, більшість фахівців і вболівальників упевнені, що цього року почесний приз від авторитетного France Football найбільше заслужив поляк, але... через пандемію COVID-19 трофей вручатися не буде.

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