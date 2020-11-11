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Левандовському вручили Золотий м'яч, вчинок - щирий, але сприймається як тролінг

Сьогодні 16:46 Андрій Твердохліб 305 0
Левандовському вручили Золотий м'яч, вчинок - щирий, але сприймається як тролінг

Джерело - Чемпіон.

Нападнику Баварії та збірної Польщі Роберту Левандовському вболівальник вручив Золотий м'яч найкращого футболісту Європи, складений з констуктора Lego.

Виглядає, як мінімум, неоднозначно. Нагадаємо, більшість фахівців і вболівальників упевнені, що цього року почесний приз від авторитетного France Football найбільше заслужив поляк, але... через пандемію COVID-19 трофей вручатися не буде.

 

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