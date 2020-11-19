Менеджер збірної України шокований поведінкою швейцарців

Менеджер збірної України Олексій Таргонський назвав деталі рішення про скасування матчу зі Швейцарією.

Про це розповів сам функціонер.

"У цьому зборі я брав участь не тільки як очевидець, а також як безпосередній організатор, тому я чітко розумію все, що там відбувалося. Простіше викласти події у хронологічному порядку.

Ми прилетіли до Швейцарії 15 листопада, і в аеропорту ніяких проблем не було. Нас зустріли, подали транспорт. Ми прибули до готелю, розмістилися, усе було добре. Проблеми почалися після того, як ми отримали результати тестування. Після цього швейцарці, а саме медичний комітет цього регіону, стали поводитися дещо дивно.

Нам висунули вимогу в передігровий, дуже важливий день з’явитися о 17.00 на стадіон і там ще раз пройти тести перед тренуванням. При цьому роздягальню нам не надавали. Це було дивно, адже команда має комфортно себе почувати, перед тренуванням за потреби скористатися туалетом, попити чаю, зробити масаж. Зі свого боку ми запропонували зробити тести в готелі о 16.00, тоді ми би все встигали й тренування не було зірвано.

Організатори начебто пішли нам на поступки, надіслали представників лабораторії робити тести до готелю, але на 17.00. Ми зробили тести, але, оскільки тренування було призначено на 18.00, усе пішло шкереберть. Приїхали на стадіон, там були зачинені роздягальні, безпосередньо перед полем гравці взули бутси. Не було можливості скористатися туалетом, попити чаю. Було дивно й неприємно від такого дискримінаційного ставлення. Якоюсь мірою тренування було зірвано.

Другий, дуже важливий момент. Ми дізналися, що гру було скасовано з незрозумілих причин з офіційного листа та безпосередньо від лікаря, голови медичної служби кантону Люцерн. При цьому лікар посилався на швейцарські закони та жодним чином не зважав на Регламент УЄФА. Нам повідомили, що ми маємо перебувати в 10-денному карантині, або, в якості поступки, нам дозволили вилетіти наступного дня чартерним рейсом.

У підсумку нам вдалося вилетіти, але рейс перенесли з 12-ї на 14-ту годину за місцевим часом. Та й загалом з нами не дуже добре обійшлися в аеропорту Цюриха. Зрозуміло, що ми перебували в карантинному стані, але до нас ставилися як до прокажених, усе відбувалося на відстані, це було дуже неприємно. При цьому в усіх нас були негативні тести. Те, що ми мали рацію, підтвердило й те, що в Борисполі після повернення зі Швейцарії ми здали тести в лабораторії, акредитованій УЄФА, і всі вони були негативними.

У кімнаті переговорів перебувало все наше керівництво та цей лікар. Він одразу дав зрозуміти, що розглядає цю гру виключно з медичної точки зору, тому новини можуть бути негативними для нас. Лікар зауважив, що керується виключно нормативними актами кантону Люцерн, згідно з якими, якщо в команді є інфекція, проводити гру не можна. Хоча за Протоколом УЄФА про повернення до гри, якщо в нас у команді є 13 гравців із негативними тестами, ми можемо спокійно проводити гру. До того ж, зважаючи на те, що тести були позитивними навіть у двох гравців, які нещодавно перехворіли на Covid, а тому викликали певний сумнів, ми запропонували лікарю Люцерна ще раз протестувати нас. Ми запропонували здати тести 17-го, дочекатися їхніх результатів і 18-го зіграти матч тими гравцями, які були в Швейцарії в складі збірної України. Але лікар не погодився на цю пропозицію і при цьому додав, що він не проти, щоби Швейцарія обіграла нас на футбольному полі, тому що він є фанатом футболу і своєї збірної", - відзначив Таргонський.